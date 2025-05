Le idee di Tajani: 'Bisogna raddoppiare le pressioni su Putin'

'Ho sempre detto che la guerra non sarebbe terminata perlomeno fino a fine anno. E’ ingenuo farsi illusioni, la Russia ha ampiamente riconvertito la sua potenza industriale nella produzione di armi, un soldato lo pagano il doppio di un operaio e ce n’è un milione sul campo. E’ complicato, ma bisogna fare marcia indietro da questo sistema di guerra. Putin ha costruito una macchina da guerra, ora deve accettare che il percorso adesso sia quello del negoziato e della pace'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera.

'Lo scambio di prigionieri è comunque un segnale positivo, ma non illudiamoci: la guerra non finirà in tempi brevi. Bisogna esplorare tutte le strade, lavorare a soluzioni per un cessate il fuoco e poi una pace giusta e duratura, anche se mentre lo facciamo cadono ancora le bombe, perchè bisogna essere realisti. Ma detto questo le pressioni su Putin devono essere raddoppiate, la Russia deve capire che il percorso di guerra va abbandonato' - chiude Tajani.