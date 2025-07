Londra: aereo leggero si schianta ed esplode dopo il decollo

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

Un piccolo aereo si è schiantato all'aeroporto di Londra Southend. A darne notizia è stata la polizia dell'Essex, allertata poco prima delle 16:00 ora locale del 'grave incidente' avvenuto nello scalo, situato a circa 70 chilometri dalla capitale britannica. Le immagini pubblicate sui social media mostrano una colonna di fuoco e fumo nero che si leva dal luogo dell'incidente. Non sono stati resi noti dettagli sulla destinazione dell'aereo o sul numero di persone a bordo.

