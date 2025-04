Maxi blackout in Spagna e Portogallo: caos nei trasporti e nelle comunicazioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un blackout senza precedenti sta paralizzando l’intera Spagna continentale, vaste aree del Portogallo e una parte della Francia meridionale. L’interruzione dell’energia elettrica è avvenuta intorno alle 12:30, gettando nel caos trasporti, telecomunicazioni e infrastrutture strategiche. Non se ne conoscono ancora le cause. Red Eléctrica ha riferito che la corrente elettrica sta iniziando a ripristinarsi nel nord e nel sud della penisola. Eduardo Prieto, direttore dei servizi per le operazioni di Red Eléctrica, ha dichiarato che l’interruzione è “eccezionale e del tutto straordinaria” e che saranno necessarie dalle sei alle dieci ore per risolverla.

Intanto, le linee telefoniche sono saltate in gran parte della Spagna, complicando ulteriormente la gestione dell’emergenza. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato piani straordinari per il ripristino della fornitura, mentre l’Istituto nazionale per la sicurezza informatica (Incibe) indaga su un possibile attacco informatico.

I primi segnali della crisi sono arrivati dalle ferrovie: la compagnia nazionale Renfe ha bloccato tutti i treni, fermandoli nelle stazioni senza possibilità di partenza. Nel frattempo, anche il traffico aereo ha subito un duro colpo. L’aeroporto internazionale di Barajas a Madrid e quello di Lisbona hanno registrato ritardi e rallentamenti a catena. Stessa sorte per le metropolitane di Madrid, Barcellona e Valencia, costrette a interrompere i servizi. La paralisi ha trasformato le città in trappole urbane. A Madrid, il traffico è impazzito, complice il black-out dei semafori. Scene simili a Siviglia, Valencia, Pamplona e Barcellona, dove i disagi persistono senza una tempistica certa di risoluzione.Sulle strade di accesso a Barcellona si registrano al momento code lunghe fino a 17 chilometri.

Il Servizio Traffico Catalano segnala 17 chilometri di ingorghi sulla B-10 (tangenziale costiera) da Santa Coloma de Gramenet; 11 chilometri sulla B-23 (accesso da Diagonal) tra Molins de Rei e Barcellona; e quasi 8 sulla B-20 (tangenziale di Dalt) da Nus de la Trinitat. Anche sulle autostrade AP-7 e C-58 il traffico è congestionato per circa dieci chilometri in direzione di Barcellona.Il Ministero della Salute spagnolo ha dichiarato in un aggiornamento sui social di essere in contatto con le autorità regionali per “valutare la portata del blackout diffuso”, ma ha cercato di rassicurare il pubblico che “gli ospedali dispongono di sistemi supplementari”.Anche il Masters 1000 di Madrid s’è fermato tra le altre cose: il torneo di tennis ha sospeso i primi incontri di giornata compreso il match di Matteo Arnaldi. Questo è l’esatto momento in cui in Spagna è andata via l’energia elettrica:Oltre i Pirenei, il blackout ha colpito anche il sud della Francia, con interruzioni segnalate soprattutto in Occitania e nell’area di Perpignan. In Portogallo, oltre agli aeroporti, i disagi si sono estesi alle reti di telefonia mobile e ai trasporti locali. A Lisbona e Porto, i semafori sono andati in tilt, aumentando il rischio di incidenti in strade già congestionate.El País scrive che il governo spagnolo ha convocato una riunione di crisi a cui parteciperanno il primo ministro Pedro Sánchez e i ministri delle Finanze, dell’Ambiente e dei Trasporti, per discutere “della peggiore interruzione di corrente nella storia recente” del Paese. Diário de Notícias riferisce che anche in Portogallo è stata convocata una riunione straordinaria del governo.Il Comune di Madrid ha attivato il suo Piano di emergenza comunale e sta dando priorità al salvataggio delle persone rimaste intrappolate negli ascensori. La Polizia Municipale sta presidiando le principali rotatorie ed è “pienamente impegnata” per affrontare le difficoltà del traffico causate principalmente dai semafori fuori servizio. Il servizio di emergenza 112 della Comunità di Madrid ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere operativo “grazie ai propri generatori”, ma chiede ai cittadini di utilizzare il 112 “solo per le chiamate di emergenza”.La Direzione generale del traffico (DGT) ha chiesto ai cittadini di evitare il più possibile di guidare a causa dell’interruzione di corrente che sta interessando tutta la penisola iberica, poiché la mancanza di elettricità impedisce il funzionamento dei semafori e della segnaletica stradale.La Commissione europea sta monitorando attentamente il blackout e sta discutendo con entrambi i paesi le possibili cause del guasto, ha affermato un portavoce: “La Commissione è in contatto con le autorità nazionali di Spagna e Portogallo e con ENTSO-E (la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica) per comprendere la causa e l’impatto della situazione”.Bruxelles continuerà a “monitorare” la situazione per garantire un fluido scambio di informazioni tra tutte le parti coinvolte, ha aggiunto, sottolineando che esistono “protocolli per ripristinare il funzionamento del sistema” basati sulla legislazione europea: “In conformità con l’attuale legislazione dell’UE (codice di rete per le emergenze e il ripristino), sono in atto protocolli per ripristinare il funzionamento del sistema”, ha aggiunto.Foto Dire