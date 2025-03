Ok al riarmo europeo: d'accordo Fdi, Fi e metà Pd (Bonaccini compreso)

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Europa dice sì al piano di Ursula von der Leyen per il riarmo ma l'Italia, alla Plenaria di Strasburgo, si spacca. Il testo della risoluzione che certifica il sostegno dell'Eurocamera al RearmEu, infatti, divide la maggioranza di governo, il campo largo, e anche il Pd. E a prevalere sono i partiti scettici nei confronti della strategia della Commissione, votata con un chiaro via libera solo da Fi, Fratelli d'Italia e da quasi la metà degli eurodeputati Dem.

Sono dieci i deputati del Partito democratico che hanno votato sì alla risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco per la difesa, contenente il piano ReArm Europe presentato da Ursula von der Leyen. Undici componenti della delegazione Dem, invece, hanno optato per l'astensione.

Nel dettaglio, nella delegazione del Pd gli undici astenuti sono: Lucia Annunziata, Brando Benifei, Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Dario Nardella, Matteo Ricci, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan e Nicola Zingaretti. I dieci a favore sono: Stefano Bonaccini, Antonio De Caro, Elisabetta Gualmini, Giorgio Gori, Giuseppe Lupo, Piefrancesco Maran, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Raffaele Topo e Irene Tinagli.

Tra gli altri partiti italiani, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno votato a favore, mentre Movimento 5 stelle, Lega e Alleanza verdi sinistra si sono espressi in maniera contraria.