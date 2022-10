Putin: 'Non vedo necessità di colloqui con Biden'

'Non vedo necessità di colloqui con il presidente Usa, Joe Biden, finchè non ci sarà una piattaforma per questi collqui'. Ad affermarlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin, in conferenza stampa da Astana. Il presidente russo, nel corso del vertice euroasiatico ha anche confermato che la Russia è invece aperta alla prospettiva di colloqui con l'Ucraina. Lo riferisce la Tass.'La Federazione russa si è sempre dimostrata aperta ai negoziati se Kiev è matura per affrontarli ma, una volta che abbiamo ritirato le nostre truppe dalla regione di Kiev, gli ucraini si sono ritirati dal tavolo dei negoziati. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan - ha aggiunto Putin - è un mediatore importantè e con lui ieri abbiamo parlato di come far arrivare il grano ai Paesi più poveri' nell'ambito dell'accordo raggiunto a luglio a Istanbul.Putin ha poi aggiunto che uno scontro diretto delle truppe Nato con l'esercito russo 'sarebbe un passo molto pericoloso, porterebbe a una catastrofe globale, spero che siano abbastanza intelligenti da non farlo. In questo momento non ritengo che ci sia bisogno di attacchi massicci in Ucraina'. E ancora sull'esplosione del ponte di Crimea: 'La Russia chiuderà il corridoio del grano se sarà confermato che gli esplosivi utilizzati sono stati inviati da Odessa'.'Voglio chiarire. Quello che sta accadendo oggi è, per usare un eufemismo, spiacevole, ma avremmo avuto la stessa cosa un pò più tardi, solo in condizioni peggiori per noi. Quindi stiamo agendo in modo corretto e tempestivo - ha dichiarato Putin -. In Ucraina stiamo facendo tutto bene'.