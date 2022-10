Putin vara la legge marziale nelle regioni annesse dell'Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sull'introduzione della legge marziale in quattro nuove regioni della Russia.'Ho firmato un decreto sull'introduzione della legge marziale in queste quattro entità costituenti la Russia (Repubblica popolare di Donetsk, Repubblica popolare di Lugansk, Regioni di Zaporozhye e Kherson - TASS). Sarà immediatamente inviato al Consiglio della Federazione per l'approvazione La Duma di Stato è stata informata di questa decisione', ha detto Putin in una riunione del Consiglio di sicurezza tenutasi mercoledì tramite collegamento video.Il presidente ha notato che la legge marziale era in vigore in questi territori prima che si unissero alla Russia. 'Ora dobbiamo formalizzare questo regime nel quadro della legislazione russa', ha spiegato.'L'attuazione della 'legge marziale' nei territori occupati da parte della Federazione russa dovrebbe essere considerata solo come una pseudo-legalizzazione del saccheggio delle proprietà degli ucraini da parte di un altro raggruppamento' - ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, aggiungendo che 'questo non cambia nulla per l'Ucraina: continuiamo la liberazione e la de-occupazione dei nostri territori'.