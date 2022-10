Quinta iniezione di vaccino per Biden: 'Ho ricevuto mia dose annuale'

Ieri al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stata inoculata una nuova dose del vaccino, la quinta.Si tratta di una versione aggiornata del farmaco contro le nuove varianti del virus.Biden ha fatto il suo ultimo booster a fine marzo. A fine luglio è risultato positivo al Covid, ed è stato sottoposto alle cure con un antivirale. Tre giorni dopo l'annuncio della guarigione, Biden è risultato positivo di nuovo, in quello che i medici della Casa Bianca descrissero come un caso di 'ricaduta' che può verificarsi quando si assumono gli antivirali. In tutte e due le occasioni, Biden - secondo i bollettini dei suoi medici - ha avuto lievi sintomi.'Ho ricevuto la mia dose annuale aggiornata, oggi. Dovresti farlo anche tu, davvero. Oltre 20 milioni dei nostri concittadini americani hanno già ricevuto il vaccino anti Covid aggiornato. E oggi mi sono unito a loro - ha scritto Biden postando la foto di se stesso mentre si è fatto vaccinare per la quinta volta -. Prepara un piano per ottenere la tua occasione di vaccinarti'.