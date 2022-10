Seul, la parata di Halloween si trasforma in tragedia: oltre 150 morti

Al momento è di 151 morti il terribile bilancio della parata di Halloween a Seul, in Corea. Le vittime sono rimaste schiacciate e travolte dalla folla durante i festeggiamenti. Tra i deceduti ci sono anche 19 stranieri provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia.Sono 355 le segnalazioni di persone scomparse.Impressionanti le immagini, foto e video, che arrivano dai social network, dove si vedono decine e decine di persone stese a terra, presumibilmente in arresto cardiaco, con medici e soccorritori praticare i massaggi cardiaci nel tentativo di salvare le persone.Stando alle primie ricostruzioni che circolano in rete, ai festeggiamenti in strada nel quartiere di Itaewon avrebbero partecipato circa 100.000 persone, per la prima volta all’aperto senza mascherine dopo tante restrizioni. I malori e gli infarti sono stati causati dalla troppa calca che si è creata durante la parata con le persone troppo vicine e schiacciate le une contro le altre. Alcuni hanno avuto un infarto, altri hanno riportato lesioni da schiacciamento.