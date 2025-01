Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo 467 giorni gli ostaggi portati a Gaza il 7 ottobre 2023 potranno rivedere la luce. Grazie all'accordo tra Hamas e Israele. A confermare la clamorosa notizia è stato nel pomeriggio il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump: 'C'è l'accordo'. La conferma dalle piazze festanti in Medioriente, arriva a stretto giro, con l'annuncio che gli ostaggi saranno liberati.'La nostra vittoria ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati. Sono entusiasta che gli ostaggi americani e israeliani torneranno a casa per ricongiungersi con le loro famiglie e i loro cari – ha detto Trump -.

Con questo accordo in vigore, la mia squadra di sicurezza nazionale, attraverso gli sforzi dell’inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, continuerà a lavorare a stretto contatto con Israele e i nostri alleati per garantire che Gaza non diventi mai più un rifugio sicuro per i terroristi. Continueremo a promuovere la pace attraverso la forza in tutta la regione, sfruttando lo slancio di questo cessate il fuoco per espandere ulteriormente gli storici Accordi di Abramo. Questo è solo l’inizio di grandi cose in arrivo per l’America e, in effetti, per il mondo. Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. Immaginate solo tutte le cose meravigliose che accadranno quando tornerò alla Casa Bianca e la mia Amministrazione sarà pienamente confermata, in modo da garantire più vittorie agli Stati Uniti'.