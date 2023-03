Ucraina, il Regno Unito fornirà munizioni con uranio impoverito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Immediata è arrivata la replica della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha accusato il governo britannico di voler creare uno 'scenario jugoslavo'. 'Questi materiali non solo uccidono, ma avvelenano anche l'ambiente e provocano il cancro nelle persone che abitano queste terre', ha affermato in un messaggio sul suo account Telegram. 'È un po' ingenuo pensare che queste armi causeranno vittime solo tra coloro contro i quali vengono utilizzate. In Jugoslavia, i militari Nato, soprattutto italiani, sono stati i primi a pagarne le conseguenze', ha sottolineato.Ancor più netta la reazione del presidente Putin. 'La Russia sarà costretta a reagire se l'Occidente inizierà a usare armi con una componente nucleare' - ha detto nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologo cinese, Xi Jinping, che si è tenuta a Mosca. 'Evidentemente, l'Occidente intende combattere con la Russia sino all'ultimo ucraino di fatto e non solo a parole' - ha aggiunto Putin.