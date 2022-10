Ucraina: pronto un libro sui 'discorsi di guerra' di Zelensky

Il prossimo 6 dicembre sarà pubblicato n libro con una raccolta dei 'discorsi in tempo di guerra' del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La casa editrice Crown, una divisione della Penguin Random House, ha annunciato che il libro si intitolerà 'Un messaggio dall'Ucraina' e includerà anche una prefazione di Arkady Ostrovsky, editore dell'Economist per la Russia e l'Europa orientale, oltre a un'introduzione dello stesso Zelensky. Il ricavato delle vendite del libro andrà a United24, l'iniziativa lanciata da Zelensky per coordinare le donazioni di beneficenza all'Ucraina. Zelensky ha aggiunto di aver scelto 16 discorsi che spera aiuteranno i lettori a 'capire gli ucraini: le nostre aspirazioni, i nostri principi e i nostri valori'.

