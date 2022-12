Ucraina, Zelensky eletto persona dell’anno dal Time 2022

Dello stesso titolo è stato insignito insieme al presidente ucraino anche 'lo spirito dell'Ucraina'

Dopo il Financial Times, oggi anche il Time ha insignito Volodymyr Zelensky del titolo di 'Persona dell’anno', la scelta, fatta dai vertici della rivista americana, include anche 'lo spirito dell’Ucraina'. Il quattordicinale, di base a New York, pubblicato per la prima volta nel 1923, assegna il titolo di 'persona dell’anno' dal 1927. Il riconoscimento è dedicato a coloro che più hanno influito nei 12 mesi.



'Sia che le vostre reazioni alla battaglia per l’Ucraina siano di speranza o di terrore, Zelensky ha galvanizzato il mondo in modo che non vedevamo da decenni. La decisione di non lasciare Kiev mentre cominciavano a cadere le bombe russe è stata epocale!', è scritto nella motivazione.



'Dal suo primo post di 40 secondi su Instagram il 25 gennaio in cui ha mostrato che il governo e la società civile ucraina erano intatti, ai quasi quotidiani discorsi a Westminster, la Banca Mondiale e ai Grammy, il presidente dell’Ucraina è stato onnipresente. La sua offensiva mediatica ha spostato l’equilibrio geopolitico innescando un’ondata di azione che ha spazzato il globo'.





