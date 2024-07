Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla sua sinistra, però, c’era ovviamente il presidente ucraino Zelensky. Si è subito accorto dell’errore, recuperando con una battuta: 'Pensavo a Putin perché voglio batterlo'. Gli ha teso una mano anche Zelenski: 'Io sono meglio di lui'. 'Molto meglio', ha aggiunto Biden.Si ripete poco dopo, confondendo Kamala Harris con il suo avversario repubblicano: 'Il vicepresidente Trump' anziché Kamala Harris. Eppure il capo di Stato è apparso lucido per lunghi tratti, soprattutto rispondendo alle domande di politica estera. Anche gli alleati, da Macron a Meloni, hanno sottolineato di averlo trovato in buono stato di forma. 'L’ho visto bene – ha detto la premier – . Ci ho parlato in diverse occasioni e mi ha fatto l’impressione del presidente degli Stati Uniti d’America, una persona che sta lavorando, che ha organizzato devo dire un ottimo vertice'.