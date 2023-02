'Useremo nucleare se Kiev colpisce regioni russe'

Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev in un'intervista ripresa dalla Tass

La risposta di Mosca agli attacchi di Kiev alla Crimea o a qualsiasi altra regione russa 'profonda' sarà dura e convincente. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev in un'intervista ripresa dalla Tass.



'Secondo la nostra dottrina nucleare, la Russia può usare armi nucleari se armi nucleari o di altro tipo di distruzione di massa vengono usate contro la Russia o i suoi alleati - ricorda Medvedev -, se riceve informazioni verificate sull'avvio di missili balistici per attaccare la Russia o i suoi alleati, in caso di aggressione convenzionale se l'esistenza dello Stato è in pericolo'.





