Eurogruppo, c'è l'accordo: sul tavolo 1000 miliardi

Un piano del valore complessivo da 1.000 miliardi sarà messo in campo dall'Unione europea per fare fronte alla crisi economica conseguente all'emergenza coronavirus: lo ha detto il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire annunciando le conclusioni dei lavori dell'Eurogruppo riunito per decidere gli interventi er fare fronte agli effetti già devastanti del coronavirus

'Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità del Mes. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla'dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo che si è concluso il consiglio dei ministri finanziari dell'Eurozona.

'Consegniamoai leader un pacchetto ambizioso di proposte, l'Italia si batterà con determinazione perché le decisioni del Consiglio siano all'altezza della sfida che l'Europa sta affrontando', ha aggiunto Gualtieri all'Ansa, sottolineando che grazie all'iniziativa italiana l'agenda europea è cambiata e si è passati da un'unica proposta, il MES con condizionalità leggere, (eliminate le condizioni per accedere al fondo salva-Stati per le spese sanitarie, restano i paletti per il sostegno economico),'a un pacchetto di quattro proposte': 200 miliardi dalla Bei, 100 miliardi del nuovo programma SURE e proposta italo-francese di un Fondo da 500 miliardi per la Ripresa finanziato da debito comune europeo.



Ora la battaglia sarà su come finanziarlo, se con bond comuni o altri strumenti.