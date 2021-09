Tumori e trapianti: col Covid rinviati oltre 600.000 interventi

'I numeri delle prestazioni rinviate causa Covid sono anche maggiori di quelli denunciati dai medici perché questo è un conteggio limitato al 2020. C'è anche un conteggio del 2021 con un numero di intervento chirurgici stimato intorno ai 600.000. Questo dato è la somma delle prestazioni mancate nel 2020 e in parte del 2021. Stiamo completando la revisione per capire il numero esatto ma è una cifra superiore alle 600.000'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di '24 Mattino', contenitore di Radio 24. Sileri ha poi aggiunto che 'sono saltati interventi non solo per patologia benigna, ma anche per patologie più gravi, i cosiddetti interventi di Classe A, interventi che devono essere svolti entro un tempo ben determinato, tra cui purtroppo anche patologie oncologiche e trapianti', ha concluso.