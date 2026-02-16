La mostra: le 'passioni' di Giuseppe Panini per i 20 anni del museo della figurina

Gli appuntamenti - Altre visite guidate al “Museo delle meraviglie” sono in programma su prenotazione sabato 28 febbraio, alle 15, e nei mesi successivi: il 14 marzo, il 4 aprile e il 2 maggio. Partecipazione compresa nel costo del biglietto. Informazioni e prenotazioni: agomodena.it.Si stanno programmando anche altri appuntamenti tematici sulle diverse passioni di Giuseppe Panini.
Per bambini e famiglie sono in programma laboratori gratuiti su prenotazione: “Giochi in movimento, lo sport attraverso il pre-cinema (bambini dai 7 agli 11 anni, il 28 febbraio e l’11 aprile, alle 16), “La Tana del collezionista” (bambini dai 6 ai 10 anni, il 14 marzo alle 16).
L’introvabile PizzaballaDal 18 febbraio la più nota tra le figurine rare, il Pierluigi Pizzaballa della collezione Calciatori Panini del 1963/64, quando era un giovane portiere dell’Atalanta, avrà una collocazione speciale nel Museo della Figurina. Ed è lo stesso Pizzaballa, che oggi ha 86 anni, a raccontare in una video intervista come è nata la leggenda della figurina introvabile e a ripercorrere la sua carriera tra Atalanta, Roma, Verona, Milan e ancora Atalanta.
Le mostre – Nel 2026 il Museo della Figurina propone due mostre allestite a Palazzo Santa Margherita. Dal 15 maggio al 30 agosto, in collaborazione con Tapirulan, le illustrazioni di luoghi, storia e personaggi della città sono protagoniste di “Figurati Modena” che diventa anche un album di figurine da raccogliere.
L’omaggio a Giuseppe PaniniIl racconto di Giuseppe Panini “Collezionista di Passioni” propone immagini, oggetti e testimonianze video di alcuni dei protagonisti. Non si può che partire dall’edicola di corso Duomo acquisita da mamma Olga il 6 gennaio 1945, nei mesi finali della guerra, per avviare un’attività che ben presto diventò un modo per riunire tutta la numerosa famiglia (quattro figli e quattro figlie) in un’eccezionale impresa dalla quale nacque nel 1961 l’azienda di figurine. Il racconto prosegue ricordando la passione per l’enigmistica, nata durante la convalescenza di un’impegnativa operazione. Giuseppe firmava rebus e cruciverba che ideava con il nome di Paladino, il primo simbolo anche dell’azienda di figurine.
Il logo dell’azienda Panini divenne poi nel 1965 l’immagine della celebre rovesciata di Carlo Parola rivisita da Wainer Vaccari: in un video l’artista racconta come nacque.
Tra le numerose passioni collezionistiche di Giuseppe, di cui si diceva avesse “l’hobby degli hobby”, ci sono anche le fotografie storiche di Modena e non solo, le cartoline, le immagini dedicate all’aviazione. E poi lo sport, con la squadra di volley fondata nel 1966, in una città dove la pallavolo è davvero sport di massa. È l’allenatore Julio Velasco che racconta in un video il suo rapporto con il presidente della squadra che guidò a tanti successi negli anni Ottanta.
Dalle collezioni di Giuseppe Panini, che custodiva all’interno di un archivio soprannominato la “Tana del Paladino”, oltre al Museo della Figurina sono nati diversi istituti, come il Fotomuseo e la Biblioteca Enigmistica Italiana (BEI); per merito di una sua donazione è stato ampliato, inoltre, il patrimonio del Museo della Fisarmonica di Castelfidardo.
Nel percorso si possono ascoltare anche le testimonianze dei figli Antonio e Annamaria e di Giuseppe Riva della BEI.
La visitaIl Museo della Figurina si può visitare dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; al sabato, alla domenica e nei festivi dalle 11 alle 19. Ingresso 10 euro (ridotto 5 euro), con agevolazione per i residenti in provincia di Modena (7 euro). Ingresso libero per tutti ogni prima domenica del mese; per i residenti anche ogni mercoledì.
