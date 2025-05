Passione Giro d'Italia: spettacolo in piazza Roma

È stata una festa di colori, di musica e di sport, quella che ha accompagnato la partenza della dodicesima tappa (Modena-Viadana), del Giro d'Italia, nella cornice di Piazza Roma a Modena. Una attesa iniziata già diverse ore prima dal parco Novi Sad, dove era stato allestito il villaggio del giro, fino al fulcro dell'evento, Piazza Roma, dove la carovana è arrivata intorno alle 11:00 per festeggiare insieme alle migliaia di persone già presenti. Di tutte le età e da tante zone del nord Italia. Per salutare e conoscere corridori, squadre, per omaggiare la maglia rosa (presenti tra il pubblico anche connazionali messicani), e gli altri protagonisti della parte alta della classifica. Fino alla partenza, puntuale, alle ore 13:15, con il gruppo che davanti m all'accademia ha poi percorso via Farini per poi uscire dal centro e dalla città e dirigersi verso il reggiano il parmense, e il mantovano.

Il video