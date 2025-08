Oltre il sogno, il libro di Fabrizio Monari: nell'urlo per l'oro olimpico delle azzurre del volley, il culmine della passione di una vita

Quando l’Italia del volley femminile ha messo a terra l’ultimo punto contro gli Stati Uniti nella finale olimpica di Parigi 2024, l’urlo di gioia ha attraversato lo schermo come un’onda. Un urlo collettivo, liberatorio, che ha risuonato in milioni di case, palazzetti e cuori. Ma tra tutte le voci impazzite di gioia, ce n’era una che si distingueva per emozione e consapevolezza: quella di Fabrizio Monari, giornalista modenese che 42 anni, che da quella cabina stampa parigina non stava solo raccontando una partita. Stava vivendo il sogno di una vita.Giornalista televisivo non solo sportivo, telecronista appassionato, innamorato della pallavolo fin da bambino, Monari ha trasformato l’amore per questo sport in una professione che oggi lo ha portato a firmare un libro speciale. Un libro testimonianza di una fetta di storia della pallavolo e di una buona parte di vita professionale, che ha il culmine ed espressione in quell’urlo in diretta TV alle olimpiadi di Parigi.Con uno stile che unisce la precisione del giornalista alla forza evocativa del narratore, nel libro Oltre il Sogno Monari ci guida lungo la lunga marcia della Nazionale femminile, dai primi passi a Londra 2012 al trionfo olimpico di Parigi, passando per le generazioni che si sono susseguite con la stessa promessa: portare l’Italia sul tetto del mondo.Un’impresa che sembrava stregata, e che finalmente, l’11 agosto 2024, si è compiuta.Il libro – arricchito dalla postfazione dell’ex palleggiatrice azzurra Rachele Sangiuliano – dà voce alle protagoniste assolute di questa favola sportiva: tredici donne che hanno trasformato il talento in destino. C’è l’energia trascinante di Paola Egonu, la grinta di Myriam Sylla che con la medaglia al collo sussurra 'questo è il peso dell’oro', e l’imponenza dell’ultimo muro di Anna Danesi che chiude il cerchio di una storia iniziata oltre dieci anni prima.Presentato per la prima volta nella città natale dell’autore, Modena, in un appuntamento delle Librerie Feltrinelli al cortile del Leccio, Oltre il sogno ha già conquistato lettori e appassionati durante le tappe successive del tour, tra cui una partecipazione al Salone del Libro di Torino.In un’epoca dove tutto è fugace, Monari ci invita a rallentare e a fermarci nel “qui e ora” – il motto con cui il CT Julio Velasco ha aperto i Giochi di Parigi – per assaporare l’istante in cui il sogno diventa realtà. E da quella cabina stampa, il sogno di Monari è diventato anche il nostro.Un libro da leggere, qualunque sia la pagina nella quale lo si apre. Anche perchè - afferma lo stesso Fabrizio, 'di libri di sport, in Italia, se ne leggono pochi'.Gi.Ga.