A Modena e provincia perso nelle tubature il 34% di acqua

Quatto anni fa la multiutility che a Modena gestisce la distribuzione dell'acqua aveva lanciato, prima in Italia, un nuovo sistema basato sulla scansione del suolo tramite satellite, per individuare le perdite occulte di acqua nelle rete idrica, quelle perdite che non lasciano segni evidenti in superficie ma che portano, appunto, alla perdita di grandi quantità di una risorsa naturale fondamentale per la nostra vita. Fatto sta che ad oggi i dati sulla dispersione idrica a Modena e provincia, presentati all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) del 2020, del Comune di Modena, da poco approvato dal Consiglio Comunale insieme al bilancio, conferma un dato impressionante. Il 34% della risorsa idrica va persa nella rete di distribuzione che dovrebbe portarla a destinazione. Un dato, quello modenese, che pur nella sua criticità risulta migliore di quello nazionale dove quasi un litro sue due va perso (41,4%) ma peggiore di quello regionale, fermo ad un seppur poco edicante 30.7%. Una vera e propria emorragia di acqua quella che serpeggia ogni giorno sotto i nostri piedi e le nostre strade, che fa meno effetto quando se ne parla in momenti dell'anno come questo in cui l'acqua viene percepita come un problema, o un bene in esubero, ma che emerge con tutta la sua drammaticità con l'arrivo dell'estate quando insieme al rischio siccità arriveranno dal mondo della politica gli appelli al risparmio di acqua. Giustissimi ma poco credibili se pronunciati da chi ha la responsabilità politica e di governo di disperderne più di un terzo di quella a disposizione.Gi.Ga.