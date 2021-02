Amplificatore di segnale gsm: che cos’è e quando si usa

Purtroppo, a tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di ritrovarsi senza rete per i dispositivi elettronici come i telefoni smartphone. È bene sapere che oggi un telefono cellulare funziona a una frequenza specifica: per le chiamate vocali e gli sms si utilizzano le frequenze 900 e 1800 MHz. In particolare, la frequenza 900 MHz è la più comune che viene utilizzata a livello globale come standard. Invece, la frequenza 1800 MHz è una banda aggiuntiva. Sebbene esistano entrambe per fornire la dovuta copertura, può capitare che in alcune zone il cellulare non prende bene. A volte capita all’interno dei locali di non riuscire a prendere la rete, impedendo di effettuare chiamate o inviare messaggi.Un amplificatore di segnale gsm è un congegno che ha il preciso scopo di migliorare e amplificare il segnale per il telefono cellulare. Il ripetitore gsm permette di ricevere e fare telefonate dove prima il cellulare non prendeva mai la rete. Questi dispositivi sono capaci di amplificare anche il peggiore segnale cellulare grazie a un’antenna molto potente. Ci sono soluzioni che funzionano a 900 o 1800 MHz o entrambi cioè a 900 + 1800 MHz.Sebbene I vari gestori di rete assicurino la massima copertura su tutto il territorio nazionale, è abbastanza frequente ritrovarsi senza “tacche” sul telefono. In più di un luogo sarà capitato di ritrovarsi come il naso attaccato al telefono cellulare spostarsi nervosamente di qua e di là alla ricerca del segnale. Il telefono che non prende, sfortunatamente, è una condizione ancora troppo comune per il terzo millennio.Chiunque dovesse ritrovarsi senza segnale per il cellulare, dovrebbe assolutamente prendere in considerazione l’installazione di un ripetitore di segnale gsm. Può succedere per svariati motivi di sentire l’esigenza di installare un amplificatore di segnale per telefono cellulare smartphone. Alcune persone abitano in zone montane dove il segnale non arriva. Succede molto di frequente di organizzare una gita in montagna e ritrovarsi con il telefono smartphone che non prende perché il segnale non è amplificato a sufficienza come nelle zone pianeggianti. Le montagne costituiscono infatti un ostacolo orografico naturale alla potenza del segnale.Non è finita qui perché ci sono anche altri casi in cui è fortemente consigliato utilizzare un ripetitore di segnale gsm. Tante persone quando vogliono fare una telefonata sono costrette a uscire sul balcone oppure tengono il telefono cellulare appoggiato sul davanzale della finestra. Questi sono comportamenti che potranno risultare comuni a moltissime persone. Il problema dell’assenza di segnale per il telefono cellulare riguarda in maniera specifica l’abitazione. Infatti, le case che hanno muri vecchi molto spessi possono essere un ostacolo per la ricezione del segnale. Chi si trova in questa situazione, spesso ha problemi anche a diffondere la rete internet in tutti gli ambienti domestici proprio per come è stata costruita l’abitazione. In questo caso, vale la pena prendere in considerazione un amplificatore di segnale cellulare smartphone per ricevere meglio le chiamate ma anche il segnale 3G, 4G/ LTE.