Tutta un'altra aria: modificare l’ambiente per la sostenibilità urbana

La ricerca di una sostenibilità ambientale in tutti i processi che intervengono nelle attività dell’uomo impone, oggi, un ripensamento collettivo che si basi sulla cultura della responsabilità e che tenda a coordinare in modo multidisciplinare le grandi conquiste della ricerca, ormai iperspecializzata e che definisca nuovi modelli di sviluppo per salvaguardare l’integrità del pianeta a beneficio delle generazioni future.

Scopo del convegno è quindi la proposizione delle progettualità che coinvolgono gli Enti di Ricerca quali CNR-ISAC, CNR-IBE, UNIMORE, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, seguendo le indicazioni dell’Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile che hanno come obiettivo nuovi modelli di pianificazione territoriale che mettono al centro “il fare la città”. Si parlerà quindi di cambiamenti climatici in ragione dell’inquinamento atmosferico e dei rapporti intercorrenti con la pianificazione urbana. Gli interventi saranno rivolti alla evidenziazione delle opportunità che la ricerca può offrire a favore del territorio con l’esposizione di percorsi di innovazione territoriale per la transazione ecologica per una pianificazione e rigenerazione urbana integrata. Saranno illustrati anche gli strumenti utilizzati per stimare la qualità dell’aria urbana a Modena e la dispersione degli inquinanti atmosferici su scala urbana; in conclusione si farà il punto su rimedi e soluzioni possibili.



I Lions, ormai da anni, con seminari e proposizione di temi di studio, sono impegnati nell’approfondimento e nella conoscenza di questi argomenti.



Questo convegno rappresenta quindi l’intento di costituirsi come elemento di raccordo tra la speranza che la scienza offre attraverso le indicazioni che fornisce e la richiesta di impegno alla politica che ha il compito di concretizzarle per il bene comune.



Aria, acqua, energie alternative, tutela dell’ambiente nella catena alimentare, sono tematiche per le quali il lionismo è impegnato per la definizione di nuovi modelli di sviluppo per un collettivo salto di qualità nell’approccio culturale alle problematiche dell’ambiente.



UNIMORE, che aderisce alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile ed orienta le proprie attività istituzionali verso obiettivi di sostenibilità integrata, è impegnata a diffondere cultura e buone pratiche di sostenibilità incentivando lo sviluppo di collaborazioni tra università e città, anche attraverso attività di ricerca e formazione sui temi della qualità dell’aria e del monitoraggio di gas climalteranti in area urbana.



























Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono numerose le progettualità che coinvolgono gli Enti di Ricerca e il sistema economico/sociale regionale. Seguendo le indicazioni dell’Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile si



percorrono gli obiettivi che pongono al centro “il fare la città” con focus sui cambiamenti climatici, esplorando approcci, strumenti e soluzioni operative centrati sui servizi ecosistemici ed il benessere della popolazione.



Il convegno renderà quindi manifeste le attività di ricerca dell’Ateneo nell’ambito delle opportunità per i territori, favorite dalle numerose progettualità nelle quali sono impegnati il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la Bioeconomia, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, la progettualità di ECOSISTER Ecosistema Territoriale di Innovazione dell’Emilia Romagna ed il Laboratorio di Ricerca del CNR di Bologna per il trasferimento Tecnologico e Servizi di Ricerca Industriale.



L’innovazione per conoscere e progettare l’ambiente, il monitoraggio, il controllo e le soluzioni per le tematiche acqua, adattamento climatico, agricoltura, aria, energia e mobilità sostenibile sono gli obiettivi ai quali la ricerca è impegnata per una pianificazione e rigenerazione urbana integrata della città.



L’insieme delle attività nelle quali sono impegnati gli Enti che parteciperanno al convegno sono rivolte allo sviluppo di prodotti e all’offerta di servizi per rispondere alle attuali e future esigenze del mondo industriale ed imprenditoriale per favorire una opportuna pianificazione del territorio urbano che ha come unico obiettivo il benessere dei cittadini.