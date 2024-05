Modena calcio, nuova rivoluzione: divorzio ufficiale col ds Vaira

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Augurandogli il meglio per il futuro, la famiglia Rivetti ringrazia e abbraccia Davide Vaira con il quale ha dato vita al suo primo ciclo tecnico alla guida del Modena - si legge in una nota - Resta e resterà, al di là dell’attuale separazione delle strade professionali, il rapporto umano: immutato e basato sulla stima reciproca'.'Sono state tre stagioni intense, diverse fra loro, a tratti difficili, ma bellissime e indelebili – sottolinea Vaira -.

Ringrazio la famiglia Rivetti per l’opportunità che mi è stata concessa e per la fiducia: abbiamo condiviso tutto in questo triennio con il massimo rispetto dei ruoli e delle responsabilità. Se oggi mi sento un dirigente più forte è grazie agli insegnamenti del presidente Carlo, dei tanti confronti soprattutto con Matteo, ma anche con Silvio, Camilla, Ilaria. Nel calcio i cicli si aprono e si chiudono, ma l’amicizia resta. Un grazie a tutti i componenti del Modena, dai calciatori ai collaboratori, dagli allenatori al personale del Settore Giovanile, e a Modena, città meravigliosa nella quale ho avuto il privilegio di conoscere molte persone di valore'.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il nome del nuovo responsabile della direzione sportiva del Modena.