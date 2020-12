Arredare il soggiorno di casa con le pareti attrezzate

La parete attrezzata è una composizione progettata per arredare un locale, costituita in genere da una serie di elementi componibili, che vanno ad occupare un’intera parete, con funzioni diverse in base alla destinazione di utilizzo. Si può ad esempio realizzare una parete attrezzata con armadio guardaroba, letto a ribalta e scrivania per un monolocale o una camera / studio, o con mensole e vani aperti o chiusi per il la zona living.

In particolare, per il soggiorno la parete attrezzata rappresenta da sempre un elemento tradizionale, che permette di dare vita a diverse soluzioni abitative. Con gli spunti di ispirazione e i consigli di IdeeinCasa.it è possibile scegliere la soluzione migliore e realizzare una parete attrezzata per valorizzare il soggiorno e renderlo elegante e originale.



Pareti attrezzate moderne: leggerezza e possibilità di personalizzazione

In passato le pareti attrezzate erano costituite spesso da un blocco unico in legno massiccio, che andava a rivestire anche superfici molto ampie e che appesantivano eccessivamente l’ambiente, a causa dell’aspetto piuttosto imponente e dell’uso di essenze di legno dal colore piuttosto scuro. È possibile ancora oggi, naturalmente, realizzare un progetto di questo tipo, anche se si addice soprattutto ad ambienti molto grandi e ad uno stile classico. Per chi desidera invece arredare una casa con gusto contemporaneo, i progetti più moderni offrono indubbiamente maggiore versatilità e leggerezza.

Per la maggior parte, le pareti attrezzate attualmente disponibili sul mercato sono costituite da più moduli, da scegliere e combinare per ottenere il risultato desiderato.

Questo metodo permette di realizzare un progetto esteticamente armonioso, eliminando la sensazione opprimente di una costruzione in blocco unico, e nello stesso tempo offre il vantaggio di poter adattare la parete alle esigenze specifiche e alle caratteristiche della stanza.

Una parete attrezzata può svilupparsi sia verso l’alto che in senso orizzontale, con una vastissima possibilità di scelta per quanto riguarda elementi e accessori.



Pareti attrezzate economiche e di ottima qualità

Per realizzare un progetto di questo tipo non è necessario sostenere una spesa particolarmente onerosa. Anche i grandi stores di arredamento offrono la possibilità di realizzare pareti attrezzate con un minimo investimento e con la possibilità di integrare gli accessori che si ritengono più utili. Il risultato è una composizione piacevole, proporzionata ed armoniosa disponibile ad un costo limitato e modificabile in qualsiasi momento. Infatti spesso è preferibile non spendere cifre molto alte per l’arredamento, considerando che può verificarsi l’esigenza di cambiare casa, oppure che si modifichino le proprie abitudini e necessità.



Pareti attrezzate su misura realizzate in cartongesso

Il cartongesso è un materiale economico e piuttosto facile da adattare e conformare ad ogni specifico ambiente: per questo motivo le pareti attrezzate in cartongesso sono considerate attualmente una vera tendenza. La versatilità e la semplicità di lavorazione di questo materiale permette di realizzare una parete attrezzata su misura e di completarla e arricchirla con luci Led, contenitori, piani d’appoggio, mensole e altri elementi, ottenendo un risultato molto piacevole e originale e risparmiando notevolmente sui costi.