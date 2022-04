Boxe: Luca Patano porta la Ghirlandina al titolo mediomassimi regional

Un risultato conquistato al termine di 10 incontri, dei quali tre persi, uno pareggiato e con sei vittorie. Luca Patano è stato allenato dagli istruttori di pugilato Antonio Coppola e Marcello Maiocchi della Ghirlandina boxe Modena situata in via Pio Donati 120 nel Parco XXII Aprile di Modena. Dopo le prime eliminazioni delle fasi regionali a Carpi e Reggio dove si è confrontato anche l'altro pugile, Francesco Liardo Francesco. Con zero incontri ha sfidato un pugile con all'attivo 7 incontri e si è arreso alla seconda ripresa portando alto l'onore del suo coraggio e della sua determinazione.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.