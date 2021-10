Censimento: rilevatori mai in coppia e prima lasciano locandina

La Polizia locale di Modena sta ricevendo diverse richieste di chiarimenti da parte di cittadini. Richieste sulle modalità con cui il censimento permanente della popolazione, iniziato il 1° ottobre, viene svolto nel momento in cui si fa parte di quei nuclei famigliari scelti per essere 'visitati' dai rilevatori al proprio domicilio. Come riconoscere i veri rilevatori da possibili malintenzionati che approfittano della campagna per mettere a segno truffe o raggiri? Quali modalità vengono utilizzate? Domande alle quali la Polizia Municipale ha risposto attraverso alcune raccomandazioni e avvertenze:- I rilevatori Istat non si presentano mai in coppia; sono tutti muniti di tesserino e si presentano a casa solo dopo aver lasciato agli interessati, nei giorni precedenti, una locandina con nome del rilevatore incaricato dal Comune, giorno e ora della visita e contatti utili per avere informazioni. In ogni caso, per qualsiasi dubbio, si può contattare il Comando della Polizia locale al Contact center tel. 059/20314 (24 ore su 24).- In merito alle modalità con cui si presentano a casa i rilevatori, oltre al fatto che si presentano sempre da soli (complessivamente 19 quelli incaricati), è opportuno prestare attenzione anche ad altri aspetti: operano tramite un palmare e non sono previsti questionari cartacei; soprattutto, i rilevatori si presentano a casa solo dopo aver informato la famiglia attraverso un avviso e una locandina affissa sul portone di casa nei giorni precedenti.Inoltre, è possibile consultare on line l'elenco delle vie comprese nella rilevazione Areale raggruppate per codici di avviamento postale, per verificare se la propria abitazione vi rientra (www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni/visita-del-rilevatore).