Come pubblicizzare l’apertura di un bar o un ristorante

Hai appena aperto il tuo ristorante o bar e hai bisogno di pubblicizzarlo al meglio, in questo modo puoi attirare i clienti e iniziare a lavorare, far crescere il tuo nome e farti una base di clienti fidelizzati. Esistono molti moti per attirare le persone nel tuo locale, qui sotto ti spieghiamo quali sono i principali metodi per pubblicizzarti e come ottenere i migliori risultati.

Cartelloni pubblicitari

Il cartelloni pubblicitari rappresentano sempre una delle migliori strategie quando si parla di bar e ristoranti, specialmente se puntate in primo luogo a una clientela locale, a livello di quartiere o di città. Mettere i cartelli di pubblicità in punti strategici vi permette di far sapere alle persone che avete aperto. Devono essere realizzati con immagini accattivanti, ma soprattutto a tema. Le frasi devono essere poche e studiate per far capire immediatamente alle persone il tipo di prodotti eventuali (se sono particolari e rivolti a una nicchia specifica). Non dimenticatevi del numero di telefono per le prenotazioni e la direzione.

Volantini

Il volantini sono importantissimi quando si parla di pubblicizzare un ristorante o un bar. Questo perché permettono di spiegare in modo sintetico tutte le cose più importanti. Gli elementi fondamentali sono:

Il nome del bar o del ristorante

Il numero di telefono per le prenotazioni

La direzione precisa

Specificare se sono attive determinate promozioni

Eventualmente un menù fisso se avete intenzione di pubblicizzarlo per incentivare le persone a venire da voi

Immagini chiare, definite e a tema

Sito web

Il sito web è un’importante forma pubblicitaria, specialmente per i bar e i ristoranti. Attraverso un sito web infatti puoi pubblicizzare al meglio il tuo menù rendendolo pubblico, puoi far sapere in tempo reale ai tuoi clienti eventuali promozioni o menù del giorno. Non solo, puoi utilizzare proprio il sito web come forma pubblicitaria per attirare i potenziali clienti. Per esempio puoi descrivere alcuni piatti tipici della tua città, le tradizioni, i dolci tipici durante le feste. I blog sono importanti fonti pubblicitarie gratuite perché ti permettono di posizionarti su Google e attirare le persone che sono in cerca di ciò che tu stai vendendo.

Pubblicità sui social network

Anche le pubblicità sui social network sono preziosi metodi di pubblicità. Funzionano un po’ come i cartelloni pubblicitari, con la differenza però che i tuoi investimenti sono rivolti verso un pubblico selezionato. Sui social network per esempio puoi scegliere di far vedere le tue pubblicità ai potenziali clienti in base a: dove vivono, la loro età, i loro gusti alimentari (per esempio se sono vegani o vegetariani) etc. I social network però ti permettono anche di comunicare in modo diretto al tuo pubblico, rispondendo anche ed eventuali dubbi e domande dei clienti.