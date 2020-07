E' morto il Procuratore capo Paolo Giovagnoli

Paolo Giovagnoli era arrivato a Moena dopo aver vinto un lungo ricorso interno per ottenere il posto più importante della Procura di Modena. Forte dell'esperienza maturata a capo della Procura di Rimini, e di una carriera che lo ha visto protagonista in importanti indagini sul terrorismo, tra cui quella sull'omicidio Biagi.



Dal suo arrivo a Modena, Paolo Giovagnoli si è subito distinto per le sue doti umane e professionali. Espresse nella sua attività quotidana al servizio dello Stato e nel rapporto di rispetto e collaborazione progessionale che nella sua seppur breve esperienza modenese, ha saputo instaurare con i giornalisti e gli operatori della comunicazione che era sempre pronto e disponibile a ricevere nel suo ufficio di Corso Canalgrande. Anche solo per una breve chiaccherata sulla realtà modenese.



Dalla redazione de La Pressa le più sentite condoglianze alla famiglia

Paolo Giovagnoli, dal maggio del 2019 Procuratore Capo della Repubblica di Modena, è morto questa notte all'ospedale S.Orsola di Bologna, dove si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito di un malore che sabato scorso lo aveva colpito mentre si trovava all'interno della stanza di un rifugio montano, in provincia di Cuneo, raggiunto al termine di una escursione a piedi. Paolo Giovagnoli, 69 anni, era amante della montagna e delle passeggiate. Una passione che coltivava anche nei fine settimana. Come lo scorso, quando si era recato in provincia di Cuneo. Qui una volta raggiunto per un sentiero il rifugio, Giovagnoli ha accusato un malore. Soccorso subito dal personale della struttura e raggiunto dall'eliambulanza, era stato trasportato in un primo momento nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Savigliano, in provincia di Cuneo. Il quadro clinico era apparso subito grave. Da qui la decisione di trasferirlo al reparto di terapia intensiva dell'ospedale S.Orsola di Bologna, dove è spirato la scorsa notte.