Era 'la voce della radio', addio ad Enzo Natali

Nel giugno del 1976 diede la prima sveglia radiofonica ai modenesi. Con la sua voce dal timbro inconfondibile che insieme ad altre voci, come quella di Chicca, Carlo Savigni, Daniele Moscatti, Enzo Natali accompagnò i successivi decenni della radiofonia modenese. Dalla prima Radio Modena, poi Modena Radio City, poi Radio Stella, della quale diventò direttore artistico. Voce, tono e garbo inconfondibili. Enzo Natali, nato a Medolla 78 anni fa, è morto ieri sera, nella sua casa di Modena all'età di 78 anni, per un malore improvviso.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.