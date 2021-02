Festa rovinata a San Geminiano: il Covid e la leggenda di Attila

Nel 452 Attila, sovrano degli Unni, disceso in Italia dal Veneto, si apprestava a mettere a ferro e fuoco anche Modena. Gli abitanti della città fecero ricorso a san Geminiano che invocò l'aiuto di Dio e fece scendere la nebbia sulla città: Attila non riuscì a individuarla e proseguì verso Sud.Nel 2021 il Covid stava mettendo a ferro e fuoco anche Modena. Gli abitanti della città terrorizzati fecero ricorso all'isolamento sociale e scese la nebbia sulla città. San Geminiano non riuscì a individuare i cittadini e il Covid continuò a imperversare.

