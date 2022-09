I metodi di pagamento italiani sono sempre più digitali

Negli ultimi anni lo sviluppo dei pagamenti digitali è cresciuto esponenzialmente, di pari passo con l’evoluzione del comportamento dei consumatori e con l’introduzione di nuove tecnologie, anche sfruttando il cambiamento che gli eventi hanno imposto a livello globale. C’è stata la necessità da parte di milioni di persone di provare nuovi modelli di acquisto, non limitandosi alla sola all’esperienza nei negozi fisici, ma iniziando a frequentare anche gli spazi online. È così cresciuto il bacino di chi si è trovato a doversi confrontare oltre che con il denaro contante, anche con altri metodi di pagamento per completare i propri acquisti.Le piattaforme di e-commerce sono diventate delle vere e proprie palestre attraverso le quali le famiglie hanno iniziato a prendere confidenza con metodi di pagamento alternativi.

A questo si è aggiunta la crescita esponenziale degli abbonamenti alle piattaforme di streaming, ormai servizi consolidati che permettono di guardare online film, serie tv, documentari, approfondimenti, così come le partite della squadra della propria squadra del cuore o il Gran Premio di Formula Uno. L’unico metodo per accedere a questi servizi è quello di acquistare un abbonamento attraverso un metodo di pagamento digitale.



Internet veloce e smartphone potenti: utenti sempre più connessi



Anche per questi motivi è cambiato il nostro rapporto quotidiano con smartphone e PC: ora una persona con il suo dispositivo connesso a internet lavora in mobilità o fa gli acquisti per la propria casa. Ma allo stesso tempo scarica giochi gratis per cimentarsi con tante attività diverse, grazie alle quali mettere alla prova intuito, riflessi o logica, a seconda delle proprie preferenze: ognuno può trovare quello che più preferisce, grazie a un catalogo sempre interessante e in continuo aggiornamento.



D’altronde grazie alla rivoluzione digitale che stiamo vivendo in questi anni abbiamo a disposizione una rete sempre più stabile e veloce, così come dispositivi che permettono una fruizione e un’esperienza ottimale di tutti questi contenuti in qualsiasi condizione. Gli smartphone che si trovano oggi sul mercato sono diventati dei veri e proprio concentrati di tecnologia, assolutamente paragonabili per prestazioni a dei piccoli personal computer.



Perché i pagamenti digitali stanno soppiantando quelli tradizionali



Grazie alla tecnologia gli strumenti sono diventati più facili e alla portata di tutti: ecco il perché della diffusione dei pagamenti digitali. Se fino a qualche decennio fa c’era ritrosia nell’utilizzo della carta di credito, adesso c’è molta più fiducia nella sicurezza e nell’affidabilità di questi strumenti. Oggi giorno non solo tutte le carte che troviamo nelle nostre borse o nei nostri portafogli sono contactless, ma l’evoluzione è stata così veloce che è possibile fare acquisti anche attraverso gli smartphone o gli smartwatch indossati al polso. Tutto con estrema rapidità, con gesti intuitivi e soprattutto in assoluta sicurezza.



La diffusione dei pagamenti digitali in Italia



C’è ancora molta strada da fare in Italia, perché nonostante i pagamenti digitali siano in netta crescita, il nostro Paese resta in Europa tra quelli che ancora fanno ricorso in maniera sostanziale al contante. Secondo il rapporto Community cashless society 2022, elaborato da The European House- Ambrosetti, l’Italia è ancora molto lontana per il numero di operazioni pro capite con sistemi alternativi al contante. Se in Europa il primo posto spetta ai danesi con circa 380 transazioni ogni anno, gli italiani si fermano a poco più di 61: fanno peggio solamente in Romania e in Bulgaria.



È interessante notare però che lo stesso rapporto sottolinea come gli italiani siano assolutamente favorevoli a utilizzare maggiormente pagamenti digitali o comunque alternativi al contante: spetterà anche alle aziende dare una spinta necessaria a questa voglia di cambiamento. Dovranno velocemente adeguarsi e diversificare i canali di acquisto e di pagamento, attraverso l’attivazione delle piattaforme di e-commerce, così come con l’abilitazione di diversi tipi di POS, da quelli fissi a quelli wireless e portatili, facilmente collegabili con tutti i wallet digital dei consumatori.