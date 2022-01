In E-R nel 2021 bollette già aumentate del 27%, nel 2022 si rischia il

In questi giorni si parla tanto di aumenti a doppia cifra per non parlare di veri e propri raddoppi nei costi dell'energia scaricati direttamente sulle bollette dei modenesi, ma poco si parla degli aumenti che anche nell'ultimo anno hanno complicato la tenuta dei bilanci delle famiglie. In Emilia-Romagna nel 2021 il costo delle bollette luce e gas si è impennato e le famiglie hanno speso, in media, 1.825 euro (valore più alto a livello nazionale), in aumento del 27% rispetto al 2020. In specifico: la bolletta elettrica è stata, in media, da 680 euro (+35%); quella del gas, invece, è arrivata a 1.146 euro (+23% rispetto al 2020).Ma secondo l'analisi diffusa oggi da Facile.it, 'la brutta notizia è che il 2022 potrebbe andare peggio: se le tariffe attualmente in vigore rimarranno costanti fino a fine anno, a parità di consumi e in assenza di interventi istituzionali, il conto complessivo per le famiglie dell'Emilia-Romagna potrebbe addirittura superare, in media, i 3.'Se la situazione non tornerà alla normalità, dopo le misure a favore delle imprese sarebbe auspicabile un nuovo intervento del Governo a supporto delle famiglie. Una strategia per risparmiare rimane quella di valutare il passaggio al mercato libero; guardando alle migliori tariffe disponibili online, il passaggio potrebbe far risparmiare fino al 22% per il gas e addirittura il 38% per l'energia elettrica', conclude Rossi.