Lutto nel mondo della cultura: è morto Giuseppe Marchetti

Lutto nel mondo della cultura emiliana. E' morto ieri a 86 anni il saggista e scrittore Giuseppe Marchetti.Nato a San Felice il 10 novembre del 1934, è stato per anni critico letterario della Gazzetta di Parma. Nel 1994 è chiamato da Indro Montanelli a curare la rubrica letteraria del suo nuovo giornale La Voce. È stato critico letterario di altri quotidiani, tra cui Il Giorno, Messaggero Veneto e Il Giornale d'Italia.Nel 1978 è uscito il suo primo romanzo, 'La passivazione', ha scritto il romanzo breve 'Una grande innocenza' per le edizioni MUP e nel 1991 ha pubblicato per l'editore Battei di Parma 'Poesia parmigiana nel '900'. Del 2007 è Centolibrinovecento e nel dicembre 2014 esce, pubblicato da Fedelo's editrice, il suo lavoro dedicato alla vita e all'opera del poeta parmigiano Attilio Bertolucci. E' del 2018 l'ultimo suo volume dedicato agli scrittori parmigiani della fine del Novecento e dei primi anni del Duemila: 'Narratori parmigiani fra i due secoli edito da Diabasis'.

