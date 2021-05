Noleggio piattaforme aeree, quali insidie ci sono?

Si fa presto a noleggiare una piattaforma aerea però tante volte non si considerano le insidie che ci sono dal punto di vista della sicurezza.Approfondiamo il discorso legato al noleggio di piattaforme aeree prendendo spunto da un articolo presente sul sito sicurya.net e facendo due chiacchiere con i loro tecnici.Di fondo non molto. Teoricamente chiunque può farlo, anche tu puoi noleggiare una di queste macchine. Tuttavia, se vogliamo rispettare le norme come è gusto che sia la strada non è così semplice.Bisogna infatti tener presente che in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle attrezzature di lavoro. Esiste un articolo, il 72 del D.Lgs 81/08 che prevede degli obblighi precisi da rispettare in caso di noleggio di una qualsiasi attrezzatura.Sostanzialmente si tratta di attività che devono portare avanti e/o garantire sia il datore di lavoro dell'azienda che noleggia o concede in uso la propria attrezzatura. Nonché il datore di lavoro dell'azienda che utilizzerà poi l'attrezzatura.Il datore di lavoro che concede in uso una attrezzatura deve sostanzialmente portare avanti due tipi di attività. La prima è legata al fatto che dovrà dichiarare che l'attrezzatura in questione è conforme a tutti i requisiti di legge. Questo può voler dire, ad esempio, per attrezzature datate, che la stessa è conforme ai requisiti dell'allegato V del D.Lgs 81/08.Inoltre dovrà garantire con relativa attestazione il fatto che l'attrezzatura è mantenuta in buone condizioni di conservazione. Che sulla stessa viene garantita una adeguata manutenzione secondo quanto indicato dal costruttore e che è pienamente efficiente.Certo si tratta di cose 'semplici' all'apparenza. Appunto 'in apparenza'. Nel noleggio di piattaforme aeree di fatto, tutte queste cose vogliono dire una montagna di responsabilità. Per cui farà molto bene il datore di lavoro a prestare la dovuta attenzione a riguardo.In secondo luogo dovrà richiedere informazioni circa le persone che saranno autorizzate all'utilizzo dell'attrezzatura in questione. Infatti la norma prevede che queste persone debbano essere in possesso di una specifica abilitazione.Proprio in questo secondo punto è presente l'attività che deve portare avanti il datore di lavoro dell'impresa che noleggia l'attrezzatura. Egli infatti dovrà dichiarare i nominativi dei lavoratori abilitati al suo utilizzo ed assumersi la responsabilità in merito al fatto che questi ultimi sono adeguatamente formati.A riguardo quindi, questi lavoratori dovranno aver fatto un corso di formazione specifico come previsto dalla normativa vigente.Spesso le piattaforme aeree autocarrate e non sono considerate alla stregua dei carrelli elevatori. Nel senso che i lavoratori tipicamente le usano tutti i giorni per molte ore al giorno.Questo tende a fare abbassare il livello di soglia in quanto tendiamo a sentirci a proprio agio in una condizione a noi nota. Ora prova a moltiplicare questo per venti o trenta anni e tira le somme. Dunque un primo grande aspetto da considerare sono i comportamenti scorretti che il lavoratore può mettere in pratica.Primo tra tutti il mancato utilizzo dei DPI previsti per questo tipo di attrezzature. Altro aspetto molto importante è dato dal fatto che magari non sempre quanto indicato in precedenza viene rispettato appieno. In tal caso è come giocare alla roulette russa. Se una volta può 'andar bene', a lungo termine questa politica non paga, anzi!Le piattaforme che più spesso sono noleggiate tipicamente sono la piattaforma a pantografo o la piattaforma autocarrata. Quest'ultima ha il vantaggio di consentire una maggiore flessibilità rispetto alla versione a pantografo. Inoltre tante volte è sufficiente la patente b per poterla spostare da un cantiere all'altro.Ad ogni modo, a prescindere dal tipo di piattaforma aerea, occorre sempre rispettare le regole e prestare la dovuta attenzione. Infatti anche solo un errore o una distrazione possono avere gravi conseguenze.