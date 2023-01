Omicidio mafioso del giornalista Beppe Alfano: sono passati 30 anni

La figlia: 'Ancora non si riesce a fare piena giustizia, anzi si cerca di annullare il cammino fatto'

Sono trascorsi trent'anni dall'assassinio di Giuseppe (detto Beppe) Alfano, e 'ancora non si riesce a fare piena giustizia, anzi si cerca di annullare il cammino fatto'. Lo dica a Ossigeno per l'Informazione la figlia Sonia. Oggi, domenica 8 gennaio, la famiglia ha ricordato il giornalista a Palermo, con una messa nella Chiesa di San Francesco di Paola. Invece, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), la sua città natale, si è tenuta un'altra messa promossa dal Comune.

Ossigeno per l'informazione ripubblicherà il libro di Sonia Alfano 'La zona d'ombra. La lezione di mio padre ucciso dalla mafia e abbandonato dallo Stato', edito da Rizzoli nel 2011 e fuori commercio. La pubblicazione in formato ebook fa parte del progetto editoriale dedicato a ricostruire le storie dei giornalisti italiani uccisi e a fornire documenti per approfondire le loro vicende.



Beppe Alfano fu ucciso l'8 gennaio 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto. Si trovava all'interno della sua automobile. Gli spararono in bocca. Aveva 47 anni, una moglie e tre figli. Viveva con lo stipendio di insegnante. Aveva due grandi passioni che lo impegnavano molto: la politica e il giornalismo d'inchiesta. Due passioni a cui si dedicava con impegno civile e coraggio.





