Partita vaccinazione dei bimbi: 'Ottimisti su una alta partecipazione'

Dopo l’avvio delle prenotazioni a partire da lunedì, in Emilia-Romagna si parte con le vaccinazioni ai bambini e alle bambine tra i 5 e gli 11 anni: sono 1.667 da Piacenza a Rimini le somministrazioni in calendario oggi, prima data utile per i giovanissimi per ricevere il vaccino.Per loro le porte degli Hub e dei punti vaccinali, dove sono stati individuati percorsi dedicati anche con il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, si aprono da oggi pomeriggio: le Aziende sanitarie hanno infatti scelto di concentrare gli appuntamenti fuori dagli orari scolastici, per evitare ogni possibile disagio alle scuole e alle famiglie.Le somministrazioni nella fascia 5-11 anni programmate per oggi sono 100 a Piacenza, 110 a Parma, 200 a Reggio Emilia, 647 a Modena, 100 a Ferrara, 230 a Bologna, 20 a Imola e 260 in Romagna.“Procedere in maniera rapida ed efficace con le vaccinazioni per i giovanissimi è fondamentale - afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Abbiamo avuto buone risposte iniziali per quanto riguarda le prenotazioni, ma adesso è importante che le adesioni crescano. Ringrazio i genitori che hanno già fatto questa scelta per tutelare i propri figli, e tutti i pediatri, a partire da quelli di libera scelta, che come presidio sanitario più vicino alle famiglie stanno svolgendo un’importante opera di informazione, rassicurazione e convincimento”.A Modena ottimista anche il responsabile Ausl Eddy Bellei.A tutte le bambine e i bambini sarà somministrato il vaccino Comirnaty di Pfizer Biontech con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.