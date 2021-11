Rubano gasolio da un camion in sosta: bloccati dalla Volante

Grazie alla segnalazione al 112, numero unico di emergenza, di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti intorno ad un camion parcheggiato in via San Giovanni Bosco, a Modena, nei pressi della ferrovia, gli agenti della Squadra Volante hanno sopreso in flagranza di reato quattro persone intente a rubare gasolio dal serbatoio del mezzo. Si tratta due cittadini moldavi, un italiano e un turco, accusati di furto aggravato in concorso.Il prelievo stava avvenendo attraverso l’utilizzo di due tubi attraverso i quali si riversava in carburante in una tanica da 30 litri. Uno di loro prelevava e gli altri tre facevano da 'palo'Alla vista della Polizia, lo straniero addetto al prelievo ha lanciato al di là dei binari della ferrovia la tanica di gasolio, ed insieme agli altri ha tentato di darsi alla fuga.All’interno di un furgone, con il quale i quattro avevano raggiunto il parcheggio, sono state rinvenute altre tre taniche vuote uguali a quella utilizzata per commettere il reato, pronte ad essere riempite.Tutti e quattro gli uomini risultano gravati da precedenti di polizia.Foto di archivio e non collegata ai fatti descritti