Stalking condominiale: uomo condannato a 7 mesi di reclusione

Non una semplice lite tra condomini, ma un vero e proprio accanimento quello di un uomo sulla sessantina nei confronti della malcapitata giovane vicina di casa che si è concluso dopo 11 denunce con una sentenza di condanna a mesi 7 di reclusione, 10 mila euro di provvisionale, più il risarcimento del danno per stalking emessa ieri dal tribunale di Modena nei confronti di E.M.

La giovane vignolese ha subito per anni angherie di ogni tipo sfociate in plurimi danneggiamenti e plurimi lanci di oggetti – tra cui rifiuti – nell’area di sua proprietà dal proprio vicino di casa.

«Sono soddisfatto per avere il tribunale di Modena pienamente accolto anche le richieste risarcitorie avanzate dalla parte civile costituita e più in generale per avere il Tribunale di Modena fatto giustizia in una vicenda che per anni ha visto la mia assistita costretta a convivere con una situazione intollerabile» spiega l’avvocato Guido Sola, coordinatore del dipartimento di diritto penale di SC Avvocati Associati e difensore della vittima.

A pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne un episodio di “violenza” condominiale finito – per fortuna – bene.

«È stata pienamente riconosciuta la fattispecie di reato di stalking condominiale già riconosciuta anni addietro dalla Corte di Cassazione – spiega l’avvocato Sola – che aggiunge: si tratta di reati particolarmente insidiosi perché reati in grado di minare profondamente la serenità quotidiana della persona offesa dal reato. Qui non si tratta di bagattella tra vicini ma veri e propri fatti di stalking che hanno condotto la persona offesa e la sua famiglia a non poter condurre, in modo libero, la sua vita».