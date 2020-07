Validità legale e vantaggi della raccomandata online

La raccomandata consegnata a mezzo posta è un documento che assume valore giuridico. Questo significa, in poche parole, che il servizio certifica l’avvenuta spedizione della corrispondenza da parte del mittente.

La ricevuta rilasciata dagli uffici postali assume infatti una validità legale, poiché la missiva viene registrata e può essere identificata e tracciata tramite il codice univoco assegnatole. Un’ulteriore garanzia di sicurezza è inoltre attribuibile all’eventuale sottoscrizione della ricevuta di ritorno, che attesta anche l’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Ma si può dire che la spedizione elettronica abbia lo stesso grado di legittimità? La risposta è sì.

Affidarsi a strumenti come il servizio raccomandata A/R di Ufficio Postale consente di risparmiare tempo rispetto a quello tradizionale (il messaggio o il documento da inviare può essere composto, caricato e spedito in qualsiasi momento), ma anche di certificare e tracciare il contenuto. Anche in questo caso, infatti, è possibile certificare che la spedizione sia effettivamente avvenuta.

Come? Tramite il rilascio di una copia digitale della documentazione inoltrata. Inoltre, usufruendo del servizio di avviso di ricevimento (cartaceo o elettronico, a discrezione del cliente), si potrà ricevere un aggiornamento non appena la consegna sarà stata concretamente effettuata.

Rispetto alla raccomandata tradizionale, la raccomandata elettronica può essere pertanto un mezzo altrettanto garantito per spedire comunicazioni e documenti ufficiali. Il vantaggio è quello che il mittente non avrà necessità di recarsi in Posta risparmiando il tempo perso nel traffico, nella faticosa ricerca di un parcheggio e in noiose code agli sportelli. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre l’invio richiede pochi secondi e pochi semplici passaggi, eseguibili da computer, smartphone o tablet.

Pur nascendo in formato digitale, la raccomandata online viene successivamente stampata, piegata, imbustata, affrancata a norma di legge e consegnata al destinatario sotto forma cartacea. A quest’ultimo verrà richiesto di firmare l’accettazione, fatta eccezione soltanto nell’eventualità in cui costui non fosse reperibile. In questo caso, la lettera viene depositata in giacenza per una durata di 30 giorni presso l’ufficio postale di competenza.

Anche la procedura di pagamento della raccomandata online è molto semplice e rapida. Sarà sufficiente selezionare la modalità preferita tra le quattro differenti opzioni disponibili: PayPal, carta di credito, bonifico bancario o in modalità ricarica. Una volta completata l’operazione, l’utente riceverà tramite posta elettronica la fattura relativa all’effettiva presa in carico.