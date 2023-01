Nove anni fa la rotta del Secchia e l'alluvione nell'area nord

Un morto, sette comuni dell'area nord di Modena vengono travolti da più di un metro di acqua che scorre veloce e fa paura. Migliaia di persone si rifugiano ai piani alti delle case e per due giorni rimarranno al freddo, senza luce e senza acqua. Gli effetti intorno alle 7 della mattina, della rottura dell'argine detstra del fiume Secchia, nel tratto rettilineo in località San Matteo, nel Comune di Modena, sono devastanti. Nel giro di poche ore una quantità stimata in 38 milioni di metri quadrati escono dal letto del fiume, si riversano nella campagna circostante e iniziano a dirigersi verso i comuni dell'area nord. Uno deipiù colpiti, il primo ad essere colpito, è Bastiglia. Poi Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro che restano sommersi da acqua e fango, con ingentissimi danni ad abitazioni, imprese e opere pubbliche.Migliaia, gli ettari di campagna distrutti. Il 19 gennaio 2014 segna un punto di svolta anche nelle politiche sulla sicurezza idraulica. Dopo oltre 20 anni di sostanziale immobilismo nella manutenzione e nell'adeguamento degli argini del Secchia messi a dura prova ad ogni piena, anche piccola, dalla scarsa capacità del sistema delle casse di espansione, si avviarono una serie di interventi soprattutto di innalzamento pulizia e risagomatura degli argini. Partendo proprio dal punto interessato dalla rotta, alzato di un metro e raddoppiato in larghezza, ed interessando poi il tratto da Ponte Alto a San Matteo, e dal Ponte dell'Uccellino verso la bassa con l'obiettivo di giungere a nord fino al Po e al confine regionale. Opera importante ma che non porta il fiume sopra ad un livello di sicurezza calcolato a piena con tempo di ritorno 20 (TR20).

Lo stesso livello al quale è fermo, da quando le hanno realizzate, negli anni '70', il sistema delle casse di espansione. Oggi a non garantire la sicurezza ci sono inoltre Ponte Alto, e Ponte dell'Uccellino che dopo l'innalzamento degli argini, rimangono ad un livello inferiore aumentando l'effetto diga nel caso di piena importante.

Le cause della rottura dell'argine del Secchia furono identificate nella presenza di numerose tane di animali, istrici, e che gli esperti avevano già notato con foto aeree ad alta risoluzione a partire dal 2010



