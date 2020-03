Decreto coronavirus: altri 12 giovani denunciati dai Carabinieri

Continuano i controlli delle forze di polizia per verificare il rispetto delle disposizioni del decreto per il contentenimento del virus CODIV-19. Controlli che soltando nel carpigiano hanno portato, nelle ultime ore ad emettere 12 denunce. Prevalentemente a carico di giovani. Due i 22enni moldavi che in via Dallari,sono stati fermati mentre, a bordo di un auto, girovagavano senza giustificato motivo., ieri sera, poco prima delle 21, i carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato, in via Arginetto, un assembramento di persone in strada. I militari intervenuti hanno così identificato e denunciato alla procura della Repubblica quattro cittadini nigeriani di età compresa tra i 24 ed i 29 anni.ieri sera, dopo le ore 20, i Carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno sorpreso quattro giovani tra i 17 ed i 23 anni, di Novi, che si erano radunati all’interno del parco pubblico in via Sanzio. I quattro sono stati denunciati alla procura della Repubblica.Denunciati per la stessa violazione, alle ore 22,anche quattro cittadini pakistani, fermati dai militari della locale stazione, a bordo di una autovettura, mentre circolavano in via Pascoli, senza alcun giustificato motivo. Anche per loro, tutti tra i 25 ed i 31 anni, è scattata la Denuncia per la violazione del provvedimento di contenimento dell’emergenza epidemiologica.