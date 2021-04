Difesa del suolo: 125 cantieri in provincia di Modena nel 2021

Sono 500 i cantieri e 90 milioni di euro di spesa, di cui oltre 61 milioni in arrivo con la legge finanziaria, nell’ambito del piano Proteggi Italia, programmati dalla Regione Emilia-Romagna nel 2021 per contrastare il rischio idrogeologico. A questi si aggiungono i fondi stanziati dalla Regione (11,1 milioni) e dall’Autorità di Bacino distrettuale del Po (1,27 milioni) per la manutenzione dell’Appenino, dei corsi d’acqua e della Costa.Di queste 500 opere,125 sono in programma in provincia di Modena, per un totale di 23 milioni 160mila euro. E di queste, 14 riguardano la manutenzione e la cura di fiumi e versanti per circa 1 milione 170 mila euro. Un numero importante di interventi ma per lo più concentrati sul ripristino dei danni dell'ultima piena e della messa in sicurezza di tratti di torrente e la stabilizzazione di versanti e argini franosi. Di fatto, nulla di struttuale.con 100mila si finanziano lavori di consolidamento e ripristino spondale del Cavo Fiumicello, nella frazione di Gorghetto.con 40mila euro è in programma l’adeguamento e la messa in sicurezza del manufatto di scolo in prossimità di via Albone e il ripristino dell'efficienza idraulica dei canali di scolo nell'area allagata a valle della cassa d'espansione del fiume Secchia con altri 100mila.si investono 400mila euro per la ripresa di frane sul Diversivo Muzza.Nel comune disono finanziati diversi interventi: 150mila euro sono destinati alle condotte fognarie danneggiate del capoluogo; 240mila per completare di recupero dei danni alle opere idrauliche nel bacino del torrente Leo; 350mila serviranno per sistemare le opere idrauliche danneggiate nel Rio Lezza in prossimità di Canevare e per la stabilizzazione dei versanti; altri 150mila per completare il ripristino della difese spondali in destra idraulica nel torrente Dardagna a monte della SP324, opere che interessano anche il comune di Lizzano in Belvedere. Infine, con 150mila euro a Sestola, Montecreto, Fiumalbo, Pievepelago sono previsti interventi sulla vegetazione per la messa in sicurezza delle linee aeree esistenti nella zona sud.si investono 400mila euro per rafforzare le sponde del canale Cavo Vallicella e altri 400mila a Canaletto per lavori di consolidamento spondale e il ripristino della piena funzionalità idraulica del canale Fossa Scimmia e del Diversivo di Burana.in località Spezzano-Rio Chianca, è in programma il ripristino del deflusso dei corsid'acqua non arginati in destra del fiume Secchia con 100mila euro.A Fiumalbo sono in programma cinque interventi: a Lago 140mila euro vanno per la difesa spondale e il ripristino del sistema di raccolta e regimazione idraulica delle acque in destra idraulica del rio San Rocco e 240mila per la risagomatura dell'alveo e la realizzazione difese spondali nel rio in corrispondenza dell'abitato di Fiumalbo; 150mila servono per il regolare deflusso delle acque di piena mediante la realizzazione di difese spondali in sinistra idraulica e la sistemazione morfologica dell'alveo nel rio delle Pozze. Inoltre, con 400mila mila euro si interviene nella frazione di Faidello per la stabilità delle briglie danneggiate sul rio Motte e la risagomatura alveo, mentre con 250mila euro verrà completato il ripristino delle opere idrauliche nel rio Pistone a monte dell'abitato di Fiumalbo.con 190mila euro è previsto l’adeguamento della sezione di deflusso del torrente Taglio in corrispondenza e a valle dell'intersezione con la via Giardini a Ubersetto.si interviene sulle difese spondali del torrente Dolo in località ponte delle Volpi con 150mila euro.A Lama Mocogno vanno 80mila euro nella frazione di Cadignano per la viabilità in via Capanna interessata da un movimento franoso di versante, 85mila euro per la sicurezza della strada comunale via Ragazzi del '99 a Piane di Mocogno e 150mila euro per interventi a Montese, Pavullo nel Frignano, Polinago, Guiglia, Zocca sulla vegetazione per mettere al sicuro le linee aeree esistenti nella zona nord., in località Casona, è previsto il consolidamento del versante e il ripristino dell'efficienza idraulica del Rio Torto finanziato con 220mila euro.un investimento di 70mila euro servirà a completare le opere di difesa delle sponde del torrente Tiepido, a monte di via Vignolese.con 100mila euro si finanzia il recupero dell'efficienza idraulica del Rio Re a monte del tratto tombato. Inoltre, con 240mila, euro saranno realizzate opere di stabilizzazione del versante e lavori nell’alveo nel torrente Scoltenna per la corretta sezione di deflusso a valle del ponte dei Leoni.Nei comuni di240mila euro saranno utilizzati sulla SP28 di Palagano per ilconsolidamento della soglia a valle di Ponte Savoniero sul torrente Dragone, al km 24+600. Altri 500mila euro serviranno a completare opere idrauliche e difese spondali nel torrente Dragone tra il ponte di Mulino del Biccio e la confluenza con il Dolo.in località Castelluccio, 100mila euro sono per interventi di messa in sicurezza di via Selva e altri 250.000 per la il versante a valle di via Montalto Vecchio, interessato da frana di crollo.70mila euro servono per eliminare i dissesti e risanare il collettore fognario in via XVIII marzo, 130.000 invece per la messa in sicurezza della strada comunale Ferrara-Centro Croci attraverso il ripristino dell'efficienza idraulica dell'attraversamento e del fosso denominato 'I Ghiavardi'.300mila euro sono destinati a consolidare i versanti in frana e alla corretta sezione di deflusso nel fiume Panaro a valle di ponte Docciola.Inoltre, è previsto il completo ripristino delle opere idrauliche del Panaro tra gli abitati di Casona econ 500mila euro e, a valle dell'abitato di Marano sul Panaro, con altri 600mila euro. Per la SP26 di Samone sono impegnati 200mila euro per lavori di messa in sicurezza del corpo stradale coinvolto da dissesto idrogeologico al km 3+700, tra le località Castagneto e Due Querce in comune di Pavullo.sono previsti quattro interventi: con 300mila euro si completano opere a monte dell'abitato; in località Tagliole, si interviene con 200mila euro per la sicurezza di un tratto del versante a monte di via Taglione interessato da frane di crollo e, con atri 120mila euro sulla strada comunale delle Tagliole in località Borra. Da ultimo, 200mila mila sono destinati a Sant'Andreapelago per il consolidamento dei versanti e il ripristino dell'efficienza idraulica del Rio Pelosino.in località Talbignano e Fognano, con 100mila euro sarà ripristinata e messa in sicurezza la strada comunale in via San Martino.si investono 240mila euro per il secondo stralcio di lavori sulla sede stradale della SP24 di Monchio coinvolta da dissesto al km 3+050 in località Casa Aloia e ulteriori 400mila euro per interventi a valle di ponte Lugo in destra idraulica.220mila euro vanno per opere drenanti e interventi di consolidamento dei versanti in località Roncombrellaro, Groppo e nell'abitato di Riolunato.saranno investiti 300mila euro per completare i lavori di ripresa delle erosioni spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume Panaro.a San Michele dei Mucchietti, con 240mila euro si prevede il consolidamento e la riparazione danni dell'argine di contenimento dell'invaso a scopi irrigui che si trova nel Secchia, a monte della traversa di derivazione di Castellarano-Sassuolo. Sempre a Sassuolo, con oltre 51mila euro si completeranno i lavori di pulizia e risagometura del Tiepido e del torrente San Damaso in località San Michele.sono previsti più interventi: con 90mila euro sarà messo in sicurezza il ponte sulla fondovalle Scoltenna sul Rio Vesale e 240mila euro serviranno per la SP324 del Passo delle radici dove sarà rinforzato un muro di sostegno in bozze di pietrame al km 42+700, in località Rosola. Per terminare gli interventi di ripristino delle opere idrauliche e regimazione delle acque nel bacino del torrente Vesale nelle località di Ronconcoscaglia, Castellaro e Rovinaccia, sono stanziati 600mila euro, mentre altri 500mila sono per la sistemazione e recupero di opere idrauliche nel torrente Scoltenna a monte e a valle di ponte Prugneto.vanno più di 66mila euro per il secondo stralcio di lavori per potenziare e sistemare loscolmatore sul Canale San Pietro nel torrente Rio Secco.Infine, asono previsti 600mila euro per interventi sulla sponda interessata dall'erosione e per la risagomatura d'alveo nel fiume Panaro, a valle e a monte del ponte della nuova Pedemontana.E a partire da oggi chiunque voglia, a partire da tutti gli emiliano-romagnoli, potrà seguire le opere in corso e programmate nel proprio Comune. Un’operazione trasparenza che renderà disponibili le schede dettagliate di ogni intervento - con costo, stato dell’opera, soggetto attuatore - sul sito ‘La cura è prevenzione: tutti i cantieri in Emilia-Romagna’, il nuovo spazio web nel portale della Regione Emilia-Romagna: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro. Qui, attraverso una mappa georeferenziata, è disponibile il dettaglio di tutti i lavori, ovunque nel territorio regionale.