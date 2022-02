Formigine: ruba 140 euro di cibo al supermercato, arrestato

Era stato notato dagli addetti di un supermercato a Formgine nel chiaro tentativo di occoltare dentro uno zainetto generi di vario tipo. Rimuovendo da questi i dispositivi antitaccheggio. La segnalazione è stata data ai Carabinieri che poco dopo sono giunti sul posto in tempo per bloccare l'uomo in flagranza di reato.La persona arrestata è stata condotta questa mattina davanti al Giudice per il procedimento con rito direttissimo, ove gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G..