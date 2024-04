Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Di questa sinergia si parlerà lunedì 29 aprile alle 20, presso la Sala Scaramelli di Maranello.Ospite il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che farà tappa nella città della Ferrari per l’importante convegno organizzato da Fratelli d’Italia a sostengo della candidata sindaco Barbara Goldoni.Con lui, Giuliano Razzoli, medaglia d’oro in slalom alle Olimpiadi Vancouver 2010, Barbara Milani, ex sciatrice di Coppa del Mondo e ora istruttrice a livello nazionale, Paolo Gargiulo, Performance Coach Motor Sport e Lodovica Galloni, dirigente scolastico di Castelfranco Emilia.Modererà la serata il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.Il convegno è gratuito ed aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti.