Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono stati trenta gli interventi condotti oggi dal Comando dei Vigili del Fuoco di Modena su tutta la provincia per conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Principalmente alberi e rami caduti, ma anche piccoli allagamenti e alcuni problemi a mezzi pesanti sulle strade della montagna coperte dall'insolita nevicata.

Le precipitazioni nevose dai 700 metri sono riprense con maggiore intensità ad inizio serata ma senza depositi sulle strade fino agli 800- 900 metri. Varia dai 40 ai 50 centimetri il manto nevoso caduto in località come Pievepelago o Frassinoro. All'altezza di Pavullo e Lama Mocosgno previste anche per domani nevicate lievi o precipitazioni piovose mista neve.