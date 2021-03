Carpi sconfitto: si chiude il mercoledì nero delle modenesi

Una vittoria costruita con grande tenacia e con un gol per tempo: la Vis Pesaro esce vittoriosa per 0-2 dallo scontro diretto di Carpi nella 31esima giornata di campionato, agganciando il Carpi nella 14esima posizione in classifica e a +5 sulla zona playout. Decidono le reti di Cannavò e Di Paola.In una giornata che ha visto anche la sconfitta (la terza consecutiva in trasferta), del Modena calcio e, in serie A, del Sassuolo, battuto 3-2 dal Torino.