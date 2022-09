Modena calcio, ancora delusione al Braglia: 3-1 per il Brescia

Quarta sconfitta del Modena su cinque partite giocate in campionato. Il Brescia vince 3-1 al Braglia, recuperando lo svantaggio al 19' e confermandosi come squadra tosta e determinata. Capace di approfittare della scarsa concretezza in attacco, della debolezza a centrocampo e della ingenuità in difesa del Modena. Che il Modena potesse soffrire a centrocampo per le assenze, si sapeva, ma ciò che ha sorpreso un po di più è stata la difesa. Che si fa sorprendere nell'episodio di fatto decisivo, al 24', quando Ayè, servito da Moreo, firma la rete del pareggio che dopo il vantaggio gialloblù di Bonfanti, servito da Panada, 5 minuti prima, ribalta di fatto le sorti della partita. Si spera che all'uscita dallo spogliatoio il Modena abbia più grinta ma è il carattere del Brescia a dettare il pressing sugli avversari. Al 61' il gol del vantagio. Morto si stacca come un missile nell'area gialloblù per intercettare di testa il cross di Karacic, entrato al termine del primo tempo, e insacca la rete alle spalle di Gagno. Il Modena reagisce ma è il Brescia, davanti ai suoi 902 tifosi e agli oltre 9000 dell'intero Braglia a fare svanire, di fatto allo scadere dei minuti di recupero, anche la speranza di un solo punto. Bianchi subisce una punizione in area e trasforma con un tiro sotto la traversa di Gagno. E' l'1-3 finale.