Emilia Romagna, Stefano Bonaccini premia il Modena neo-promosso

Alla cerimonia hanno partecipato l’amministratore delegato della società Matteo Rivetti, il direttore sportivo Davide Vaira, l’allenatore Attilio Tesser, il segretario generale Andrea Russo, il capitano della squadra Antonio Pergreffi e con lui i calciatori Marco Armellino, Riccardo Gagno e Luca Tremolada.Presente anche il capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Giammaria Manghi.'Sono orgoglioso di consegnarvi oggi questo riconoscimento - ha detto il presidente della Regione Bonaccini -. Grazie per le emozioni che ci avete regalato e complimenti ai giocatori e a tutta la società per questo risultato straordinario, raggiunto al termine di un campionato disputato con passione, tenacia e impegno. Un risultato che fa onore a tutto lo sport emiliano-romagnolo, senza dimenticare che lo sport può dare un contributo importante alla promozione di corretti stili di vita, oltre a rappresentare un fattore di coesione sociale e di attrattività turistica'.'Per tutto questo come Regione - ha concluso il presidente Bonaccini - stiamo investendo molto in questa direzione, dai grandi eventi nazionali e internazionali, allo sport di base, a fianco delle tante associazioni sportive che operano in Emilia-Romagna e delle famiglie. Con un impegno forte nella riqualificazione della rete di impianti, perché davvero tutti possano praticare una disciplina sportiva nelle migliori condizioni'.