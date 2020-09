Il Modena parte col turbo, 2-0 a Gubbio

Allo scadere dei tre minuti di recupero, il Modena si aggiudica la prima delle 38 gare di campionato, a Gubbio, imponendosi per 2-0 sulla squadra di casa.Temperatura massima di 10 gradi allo stadio di Gubbio dove il Modena parte con Gagno, Mignanelli, Pegreffi, Ingegneri (v.c.), Tulissi, Castiiglia, Scappini, Spagnoli, Gerli, Bearzotti, Davì (capitano).Dopo 10 minuti la prima occasione da gol è giallobù, con un tiro di Mignanelli di poco fuori dalla porta di Cucchietti. Il Modena è spesso in avanti, più della squadra di casa, ma altre occasioni importanti, se non si considera Tulissi quasi allo scadere, non arrivano. E così il primo tempo si chiude sullo 0-0.E' all'inizio della ripresa che il Modena inizia la sua cavalcata verso la vittoria, aperta dalla rete al quarto minuto. Lancio di Gagno che pesca Spagnoli, che a di fronte al portiere insacca. L'episodio che chiude la gara arriva al 77'. Quando Tulissi in uno scontro con Magelaitis procura al Modena il calcio di rigore che Scappini trasforma.