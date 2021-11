La Leo Shoes PerkinElmer vince 3-0 con l’Itas Trentino

La PerkinElmer Leo Shoes di Andrea Giani vince al PalaPanini con Trento nel settimo turno di Superlega.Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa de Rezende 1, Stankovic 6, Ngapeth E. 16, Abdel Aziz 18, Leal 12, Mazzone 8 Rossini (L), Sala 1, Van Garderen 0, Sanguinetti 0, Gollini (L). N.E. Ngapeth S., Bellanova. All. Giani.Itas Trentino: Sbertoli 3, Cavuto 9, Michieletto 13, D'Heer 7, Lavia 13, Lisinac 6, Zenger (L), Pinali 0, Sperotto 0. N.E. Kaziyski, Albergati, De Angelis. All. Lorenzetti.Durata set: 31', 23', 29'.MVP – Ngapeth (Leo Shoes PerkinElmer Modena)Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini.Trento inizia il match con Lavia opposto in diagonale a Sbertoli, le bande sono Michieletto e Cavuto, al centro D'Heer e Lisinac, Zenger è il libero. Parte forte Modena che va sull’8-5 con doppio ace al primo turno di battuta di Ngapeth. Si va al punto a punto tra le due squadre nel sold out del PalaPanini, 19-18. Spezza ancora il set Ngapeth al servizio, 20-18. Cambia passo e mette la freccia l’Itas 23-24. Torna avanti la Leo Shoes PerkinElmer Modena che chiude 28-26 il parziale.inizia nel segno dei gialli, 7-2. Non si fermano i gialli, 12-6 e il PalaPanini spinge forte. Leal al servizio fa male alla ricezione trentina, 17-10 poi è il turno di Ngapeth, 24-15. La Leo Shoes PerkinElmer chiude 25-15 il secondo parziale, è 2-0.è tiratissimo, 5-5. Scappa Modena che va sul 12-8 e poi sul 20-15. La Leo Shoes PerkinElmer chiude 25-22 il set e 3-0 il match.“Vincere da 3 punti serviva a noi e all'ambiente. Oggi battuta, difesa e side out sono andati bene, lavoriamo tanto e avevamo tanta voglia. I miei ace all'inizio? Ci siamo detti che dovevamo partire forte, ma oggi abbiamo mantenuto costanza anche durante i momenti difficili. Mercoledì una partita tostissima, ma sono le gare che ci piace giocare, andiamo a divertirci e soprattutto per tornare vincitori”